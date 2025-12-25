Por qué se envuelven los regalos con papel: la curiosa historia

Si hoy te ha tocado abrir algún que otro regalo, te habrás fijado en que la mayoría de ellos estaban envueltos con papel, pero hubo un tiempo en el que esto no era así. La costumbre de envolver regalos se remonta a culturas muy antiguas, como la china, en la que se entregaban presentes metidos en telas como forma de agasajo y para proteger el material durante el traslado.

El papel de regalo, como tal, se empezó a popularizar entre las clases más altas en los siglos XVIII Y XIX, cuando la Navidad empezó a convertirse en una excusa comercial para consumir y hacer regalos entre la familia y los amigos. Por aquel entonces, se utilizaba papel de seda con estampados complicados y lados de encaje, y eran materiales extremadamente costosos.

Tras más de un siglo de dominio absoluto del papel de seda, la serendipia quiso que una papelería estadounidense se viese en la obligación de vender varios rollos de papel de revestimiento porque se habían quedado sin papel de seda para la época navideña. Los diversos estampados, la resistencia del material y la facilidad para realizar envolturas llevó a que fuese un producto de mucho éxito, y a lo largo de los años 20 del siglo pasado se extendió su uso por todo el mundo. Con la llegada de los papeles aleados con componentes plásticos, vino también el papel de regalo tal y como lo concebimos hoy en día, con un lado blanco y otro estampado, y un aspecto brillante.

La próxima vez que te toque envolver un regalo, acuérdate de esta historia y piensa en todos los cambios que vivió este material en el pasado, desde las bolsitas de tela hasta los papeles de seda carísimos.