ETS que se pueden transmitir a través del sexo oral, y cómo prevenirlas

Gonorrea

La gonorrea se ha vuelto muy habitual entre la población más joven. Se reconoce por los síntomas de dolor o ardor al orinar, las secreciones por el ano o la vagina y el sangrado vaginal fuera del periodo. La forma de evitarla es usar preservativo, también durante el sexo oral. Para realizar sexo oral a una persona con vagina, se puede recortar un condón tradicional o utilizar un preservativo femenino.

Sífilis

La sífilis se reconoce, en un primer momento, por la aparición de llagas en el pene, la vagina, el ano, el recto o la boca (aparece allí donde haya sucedido el contagio). Si no se recibe tratamiento, puede ser una enfermedad muy peligrosa, así que es importante que todas las personas que mantienen relaciones sexuales se testeen cada pocos meses. Para evitar el contagio por vía oral, se debe utilizar preservativo.

Clamidia

Los síntomas de la infección por clamidia son similares a los de la gonorrea: dolor o ardor al orinar, y secreciones por el pene o la vagina. La forma de protegerse de ella es igual también, con un preservativo que cubra todas las zonas de contacto.

Virus del Papiloma Humano

Las infecciones por Virus del Papiloma Humano son extremadamente comunes, pero no todas ellas suponen un riesgo de desarrollar cáncer de útero o de garganta. La vacuna contra el VPH existe y se administra a las niñas y a los niños en la preadolescencia. Si no has recibido esa vacuna, consulta con tu médico qué podrías hacer al respecto.

VIH

La infección por VIH es, probablemente, la ETS más conocida: en un primer momento, presenta síntomas similares a la gripe, y la única forma de detectarla es a través del testeo. Es importante que todas las personas sexualmente activas se hagan un test cada pocos meses, para que reciban tratamiento lo antes posible si efectivamente ha habido un contagio. El VIH tiene pocas probabilidades de transmitirse por vía oral, pero existen; especialmente cuando hay sangrado de encías o llagas en la boca. El preservativo es la vía más sencilla para prevenir el contagio, pero también hay medicamentos como la PrEP, que se toman de forma continuada y ayudan a que no suceda la infección, si el virus entra en el cuerpo.

Herpes

El herpes se transmite por la saliva de alguien que tenga herpes en la boca, por los fluidos de los genitales de quien tenga herpes en la zona genital, o por el contacto directo con la piel afectada por el herpes. El uso del preservativo es la forma más sencilla de evitar el contagio del herpes. El herpes no tiene cura, sino que aparece y desaparece a lo largo de la vida en numerosas ocasiones; aunque sí hay medicamentos que reducen las probabilidades de contagiarlo.