La sorprendente captura de un trayecto de Google Maps en Estados Unidos que se está haciendo viral

Aplicaciones como Google Maps son infinitamente útiles, ya que nos permiten llevar un GPS de lo más preciso en nuestro bolsillo.

Pero además de para orientarnos por la calle, ya sea andando, en coche o incluso en transporte público, vienen muy bien para consultar cuál es el camino más corto a un destino.

Sin embargo, poco pueden hacer por ti este tipo de apps en un lugar en el que las opciones de movilidad son limitadas.

En esos casos, por lo menos Maps te servirá para comprobar si el trayecto que tienes en mente es posible.

Así lo demuestra la captura de pantalla que ha compartido el usuario de Twitter @lauxamedina, en la que se ve una zona residencial de la ciudad de Sandy, en Utah (Estados Unidos).

En la captura, vemos que lo que quería consultar este tuitero era la forma de llegar de una casa a otra, en principio muy próximas entre sí y tan solo separadas por la zona verde que rodea un chalet.

Las opciones que le ofrece Google Maps son lo que ha sorprendido a todo el mundo: 18 minutos en coche por carretera, dando un rodeo que debería ser innecesario, para llegar de un punto a otro.

Siendo razonable, uno trata de entender la lógica de esto: tiene sentiido que sean casi veinte minutos en coche si no hay más carretera que esa. Pero lo más absurdo es el tiempo que se tarda caminando.

En la imagen se ve claramente que a ambos puntos no les separará ni un kilómetro. No obstante, según indica Maps, no quedaría otra que caminar 1 hora y 18 minutos.

Esto se debe a la propiedad privada que separa ambos lugares, al lado de la cual debería haber un camino público por el que todo el mundo pudiera transitar.

Muchos usuarios han bromeado con esto, recordando lo en serio que se toman los estadounidenses la propiedad y su derecho de tomarse la justicia por su mano en caso de que alguien pise su jardín.