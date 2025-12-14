La explicación viral sobre por qué te duelen las rodillas cuando subes escaleras

Izquierda, derecha, izquierda, derecha… Es sencillo, ¿verdad? Subir las escaleras, la verdad, no tiene mucho misterio. Si sabes andar, sabes subir y bajar escalones, dado que tan solo consiste en subir o bajar un poco más el pie. Sin embargo, puede darse el caso de que, al subir escaleras, te duelan las rodillas. Los motivos pueden ser diversos, claro, pero es posible que el culpable sea una mala técnica al subir escaleras. Por si acaso, aquí van algunos consejos rápidos para evitar esos dolores y que tus rodillas funcionen perfectamente.

Lo primero de todo es la posición de la rodilla en sí. Cuando pones el pie en el escalón, ¿hacia dónde mira? Si está muy hacia dentro, estás cometiendo un error. Asegúrate de que la rodilla mira hacia la misma dirección que el pie, incluso un poco hacia afuera. Eso repartirá mejor el peso, algo en lo que también influye otro factor: cómo apoyas el pie. Apóyalo todo, entero, la planta al completo. Nada de solo la puntilla, nada de casi todo. Pisa firme, con ganas. Por último, sé consciente de los músculos que pretendes utilizar. Es posible que estés forzando la pierna y los músculos más cercanos a la rodilla. Deberías valerte de la cadera y los glúteos para moverte más eficazmente. Imagina que mueves tu cadera hacia delante y con eso tendrás claro cómo debes moverte.

Como decimos, estos consejos suenan un poco simples, pero cuando nos acostumbramos a hacer algo mal ni nos damos cuenta. Ser más conscientes de nuestros pasos nos ayudará a cuidar mejor nuestra salud, dado que cualquier factor, por pequeño que sea, puedes ser el causante de los dolores más profundos. Haz la prueba la próxima vez que te enfrentes a un conjunto de escalones: sigue estos consejos para subir las escaleras y comprueba si te ayudan. Igual te sorprendes.