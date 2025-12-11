Un tiktoker le da a su hermana la sorpresa de su vida gracias Rojuu: ¿Te acuerdas de tu primer concierto?

Guille Monzón, uno de los creadores de contenido más versátiles y queridos de TikTok, lleva meses conquistando a su audiencia gracias a sus sketches, trends y sobre todo, a los vídeos que comparte junto a su hermana Laura, con quien mantiene una relación tan cercana como entrañable. Esta vez ha ido un paso más allá y ha publicado uno de los momentos más especiales que han vivido juntos, un regalo que su hermana jamás olvidará.

El vídeo comienza con un plan sorpresa: Guille lleva a Laura al concierto de Roju, su artista favorito. Para ella no era un concierto cualquiera, sino el primero de su vida, lo que hizo que la experiencia fuese todavía más intensa y significativa. Guille atento en todo momento, disfrutaba viendo cómo su hermana vivía algo que llevaba muchísimo tiempo esperando.

En un momento del clip, Guille le pregunta: "Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta Roju?". Ella, sin dudar, responde: "Un 20. Me encanta como persona, me encanta su música, me gusta todo". Tras esa escena, el creador revela que la sorpresa no acaba ahí, al final del concierto, Laura podrá conocer al artista en persona. "Es el sueño de su vida… y estoy nervioso hasta yo", reconoce.

El resto del vídeo muestra a los dos hermanos compartiendo un momento único, sincero y lleno de emoción. Y el final no decepciona: Laura cumple su sueño y conoce a Roju, alguien que para ella significa mucho más que un simple cantante. Un cierre perfecto para uno de los vídeos más emocionantes que Guille ha publicado hasta ahora.