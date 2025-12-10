El español es "innecesariamente épico": así ve nuestra lengua un tiktoker de habla inglesa

El creador de contenido de habla inglesa @coreyyy.exe se ha vuelto muy popular en TikTok gracias a sus vídeos sobre las curiosidades y diferencias entre su lengua materna, el inglés, y el español, idioma que lleva tiempo aprendiendo y en el que según sus seguidores, mejora con cada publicación. Su contenido destaca por mezclar humor, sorpresa y un genuino interés por la riqueza del español, algo que los hispanohablantes disfrutan enormemente al verlo descubrir palabras que a nosotros nos parecen completamente cotidianas.

En su vídeo más reciente, Corey afirma que "el español tiene palabras innecesariamente épicas, sobre todo cuando las comparas con las palabras en inglés". Para demostrarlo, empieza con "orzuelo", un término que, según él, suena como el nombre de una ciudad medieval o un reino fantástico, cuando en realidad describe un pequeño bulto doloroso que aparece en el párpado.

Después menciona "resbaladizo", palabra que asegura que podría ser perfectamente un hechizo de Harry Potter. Lo llamativo de estos ejemplos es cómo términos comunes para los hispanohablantes pueden percibirse como mágicos, teatrales o incluso misteriosos para quienes no crecieron hablando español.

Corey continúa con "guisantes", que le parece digno de un escritor de la época dorada: "suena como si pudiera ser un autor famoso, Miguel de Guisantes", bromea. También analiza "bostezar", que para él suena a "nombre de una tortura medieval, lo bostezaron hasta la muerte".

El vídeo ha generado miles de comentarios de usuarios que no pueden evitar reírse con sus ocurrencias. Al mismo tiempo, muchos destacan que estos clips les hacen valorar la riqueza sonora y la musicalidad que se esconde incluso en las palabras más sencillas de nuestro idioma.