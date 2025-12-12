La historia de amor detrás de la pareja que arrasa en TikTok: Andrea Palazón y Aron

Una de las parejas más cómicas de TikTok España, Andrea Palazón y Aron, nos cuenta cómo empezaron a hablar y cómo, tiempo después, acabaron convirtiéndose en pareja. Aunque ambos han mostrado en TikTok desde el primer momento cómo se conocieron, en este vídeo hacen una recopilación de cada paso que dieron, incluso cuando todo su inicio fue completamente público gracias a los vídeos.

"Yo subí el primer vídeo de Andrea Palazón, la partes girl", recuerda Aron, una de las frases con las que comenzó a hacerse viral y a ganar su espacio en la plataforma. Él cuenta que decidió grabar un vídeo motivador para Andrea después de encontrarse, haciendo scroll, con un vídeo en el que ella aparecía llorando. Andrea había recibido comentarios muy duros sobre su cuerpo, y eso empujó aún más a Aron a subir un vídeo para animarla.

A partir de ahí, en el vídeo de Aron empezaron a aparecer comentarios de Andrea y también de seguidores que insistían en que, tarde o temprano, tendrían que conocerse. Hasta que una marca decidió juntarlos para una colaboración. Fue entonces cuando comenzaron a hablar: podían pasar hasta 12 horas seguidas chateando y haciendo videollamadas, incluso dejando de lado el personaje cómico que interpreta Aron en redes.

Finalmente, la pareja se conoció en persona en una gala de premios, aunque apenas pudieron hablar porque Aron estaba cansado de haber salido el día anterior. Aun así, hubo un primer contacto. Pero no fue hasta otra gala cuando realmente dieron el primer paso hacia el amor y se dieron su primer beso. Como no podía faltar un toque cómico propio de la pareja, en la fiesta posterior había barra libre de alcohol y a Aron le sorprendió muchísimo, porque no estaba acostumbrado al trato "de influencer", y terminó cayéndose al suelo… un broche final muy acorde con su esencia.

Después de aquella gala, siguieron quedando y conociéndose cada vez más hasta convertirse en una de las parejas que más momentos divertidos nos regalan en TikTok. Se complementan y continúan dándonos risas, naturalidad y entretenimiento.