Una española en Dinamarca desvela las sorprendentes condiciones laborales que la dejaron boquiabierta

Una usuaria deTikTok, @_roosanavarro, ha compartido recientemente un vídeo en el que cuenta su experiencia trabajando en Dinamarca y cómo le han sorprendido las condiciones laborales en comparación con España.

En el vídeo, Rosa relata cómo fue su jornada: "Mi turno de trabajo es de 4:30 a 9, es decir, cuatro horas y media". Nada más llegar, su encargada le dijo que podría haber llegado más tarde, a las 5 si hubiera querido, y le recordó que le correspondía media hora de descanso. Esto le resultó completamente sorprendente, ya que en España según su experiencia, por 4 o 5 horas de trabajo solo se conceden 15 minutos de pausa.

Otro momento que la dejó impactada fue cuando su encargada le dijo: "Pídete algo de comer, lo que quieras, come tranquila". Rosana destacó en el vídeo que está muy contenta con el trabajo y que el ambiente laboral es excelente, algo que también le llamó mucho la atención al compararlo con lo que había vivido en España.

Además, nos cuenta que a las dos horas de empezar a trabajar, otra encargada se acercó para recordarle que tenía que tomarse el descanso correspondiente. Rosa le dijo que ya lo había hecho antes de entrar, y la encargada le contestó: "No, no tienes diez minutos de descanso ahora". Esta flexibilidad y cuidado por el bienestar de los trabajadores le resultó sorprendente.

¿A ti también te sorprenden estas condiciones laborales en Dinamarca? La experiencia de Rosa deja claro que en algunos países, la forma de cuidar al personal va mucho más allá de lo que muchos estamos acostumbrados.