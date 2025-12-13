¿Por qué el número 13 da mala suerte? La culpa es de Jesucristo

¿Crees que da mala suerte que se te cruce un gato negro? ¿Evitas pasar por debajo de las escaleras? ¿Coges el bote de sal con mucho cuidado no vaya a ser que la derrames? Si has respondido que sí, prefiero no estar detrás de ti si algún día te encuentras una herradura. También puedo afirmar que seguramente crees que el número 13 da mala suerte y que menos mal que algunos edificios y aviones no lo usan en sus numeraciones. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez por qué es así? ¿Qué hace que el número 13 dé mala suerte?

La culpa la tiene Jesucristo. Bueno, eso resumiendo mucho. La culpa la tiene realmente Judas y su traición a Jesús… aunque hay un poco más. En primer lugar, el número 13 representa la mala suerte en contraste con el número 12, que representa todo lo santo y completo. 12 apóstoles, 12 meses, 12 signos del zodíaco, 12 dioses del Olimpo, 12 causas… Así que, claro, romper algo tan puro debe ser malo necesariamente. De ahí que, en segundo lugar, debamos tener en cuenta la última cena de Jesucristo. Porque eran 12 a la mesa antes de que llegara Judas, el último invitado. Fue del décimo tercero en aparecer y quien traicionó a Jesús.

Hay historias similares en los mitos nórdicos con la muerte de Balder por la interferencia de Loki, quien fue el décimo tercer invitado a una reunión en la que no era bienvenido. El número 13 acabó ligado al viernes en algunas culturas porque ese día ya se consideraba de mal agüero al ser en el que Jesús fue crucificado, así que era fácil conectar ambas ideas cristianas en un solo concepto. Y, por si no lo sabías, el miedo irracional al número 13 se llama Triscaidecafobia. Si es en concreto al viernes 13, parascevedecatriafobia. Y si es al martes 13, trezidavomartiofobia.