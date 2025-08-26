Un fotógrafo de boda desata una polémica viral por el vergonzoso menú que le sirvieron durante su jornada laboral

Un fotógrafo de bodas se ha convertido en protagonista de un vídeo viral en TikTok, donde muestra el almuerzo que le ofrecieron mientras trabajaba en un banquete: un menú infantil compuesto por croquetas, patatas fritas y nuggets de pollo. La imágenes, de apenas cinco segundos, provocaron un debate inmediato entre usuarios que mostraron tanto apoyo como rechazo a su queja.

Los comentarios divididos revelan diversas posturas. Algunos internautas defienden la petición del profesional: tras jornadas que pueden llegar a las 12 horas, merecen recibir una comida adecuada. Otros, en cambio, consideran desproporcionada esa exigencia: "El menú de invitados suele costar mucho", o "Yo me llevo tupper a mi trabajo" fueron algunas de las reacciones.

Un colega del sector respondió con énfasis: si los fotógrafos optan por salir a comer fuera, deberían esperar que en ese tiempo se puedan perder momentos clave de la celebración. Su reflexión pone el énfasis en el reto que supone equilibrar necesidades físicas y responsabilidad profesional durante eventos extensos.

Este incidente ha abierto una conversación más amplia sobre las condiciones laborales de las personas contratadas en eventos sociales como bodas. Aunque los proveedores no son invitados, muchos coinciden en que tener un mínimo de consideración —alimentos o pausas— no debería sorprender ni causar fricción.

En definitiva, la difusión del vídeo ha convertido un simple detalle de una jornada laboral en un tema de interés público. Ha reactivado la discusión sobre la importancia de proporcionar condiciones justas a quienes desempeñan funciones esenciales en contextos tan emotivos y exigentes como una boda.