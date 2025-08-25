Un gato y un perro intercambian camas y se hacen virales en TikTok

Josué Cantero, creador de contenido en Tiktok, no esperaba que su rutina matutina se transformara en un fenómeno viral. Con el título "Te levantas a las 5 de la mañana para ir al trabajo y te encuentras este cuadro", compartió un video donde sus mascotas deciden, literalmente, cambiar las reglas de la casa: el gato durmiendo plácidamente en la cama del perro y el perro, mucho más grande, encajado en la del gato como si nada.

La escena que parece sacada de una sitcom de mascotas se ganó de inmediato al público y en apenas unos días ha superado los 5.2 millones de visualizaciones. Los usuarios no tardaron en volcar sus propias historias en los comentarios, generando un muro de anécdotas compartidas: "Y no te creas que cuando el gato crezca será mas compasivo. Mi pobre Thor solo sabe mirarle mal", escribió un usuario. "Mi gata y mi perra hacen exactamente lo mismo, lo mas graciosos es que ninguna se queja", añadió otra.

La respuesta de Josué no se quedó atrás: "Yo no me quejaría si luego no me quiero llevar una somanta de palo cuando crezca la gata". Respondió con humor

Mas que un video de que nos pone a reír a todos, el clip ha demostrado una verdad universal: en todas las casas tarde o temprano, los animales se convierten en los verdaderos jefes. Y si no que te lo digan las mascotas de Josué.