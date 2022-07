La gran respuesta que da el dueño sobre una reseña de su bar que ha recorrido las redes

Más información Deja una reseña de una estrella en TripAdvisor después de que un hipopótamo mordiera el estómago de su prima

Cómo se nota que es verano. En esta época, mucha gente va a visitar otras zonas o países durante sus vacaciones. Todo este incremento en los desplazamientos produce un aumento de reseñas en Google Maps o Tripadvisor.

Sin embargo, y como ya sabemos, muchas de estas opiniones que lanza la gente suelen ser falsas. El problema de estas reseñas que dejan los clientes termina por dañar el aspecto del local o lugar y hace que vengan menos personas.

Si la semana pasada ya tuvimos una reseña en la que ponía el debate sobre si traer comida o no de otros locales, hoy tenemos una historia cuya respuesta del jefe del local deja en claro que no hay que fiarse mucho sobre ciertos tipos de opiniones. Una vez más, es @soycamarero quien da voz a este tipo de publicaciones.

El tuit está compuesto por dos imágenes: la primera de ellas da la reseña que deja un cliente sobre su versión de lo que ocurrió en el local, y la segunda imagen muestra la respuesta del jefe del bar. Ambas fotos van acompañadas por un texto que deja @soycamarero: "Lo que hay que aguantar…"

La versión del cliente comenta un problema relacionado con las malas maneras de un camarero. Supuestamente, el camarero del local regaño y amenazó con llamar a la policía al cliente que había entrado sin la camisa puesta por el calor. Además, también califica de racista al camarero.

Sin embargo, la respuesta del bar ofrece la otra versión de los hechos y pone en entredicho toda la reseña. Para empezar, el jefe del local tira abajo el argumento racista porque "el camarero también es latino". Luego, comenta que los propios clientes venían borrachos y fueron ellos los que empezaron el enfrentamiento. Finalmente, deja claro que fueron el resto de los clientes quienes llamaron a la policía ante tal escándalo y los que escribieron la reseña huyeron.

Este es un claro ejemplo de que una historia se entiende mejor cuando se dan ambas versiones.

El tuit ha tenido multitud de respuestas aplaudiendo la respuesta del jefe del bar. Por ejemplo, la usuaria @martabiribiri se cuestiona por qué no pulen mejor el servicio de reseñas de Google: "No sé por qué Google aún no le puso filtro a estos comentarios"

También, la usuaria @azunew25 deja en claro lo que no se debe hacer en un establecimiento: "Es que uno no se quita la camisa o los calzoncillos ni por la calle. Es de mala educación. Punto"

