El inquietante audio que ha mandado una compañera de clase al pedirle los apuntes: "¡Se entrega cuando hay que entregar, gilipollas!"

No es la primera vez que hablamos en Flooxer sobre el debate de si se deben dejar los apuntes de las asignaturas o no. Han sido varios los audios y mensajes de WhatsApp que hemos leído sobre compañeros que discuten tras pedir uno de ellos los apuntes y el otro no querer pasarlos. Se trata de una situación sobre la que no podemos opinar hasta que la vivamos en primera persona, por lo que no podemos posicionarnos de un lado u otro. Lo que sí es totalmente verdad es que este audio que te mostramos hoy está dando mucho de qué hablar y te dejará fascinado.

La conocida cuenta de Instagram @postureoespanol ha compartido este audio que una chica envió a una compañera tras pedirle los apuntes que había tomado en clase. "¡Que venís a clase, ¿vale?! ¡Venís a las putas clases a dedicaros a jugar con el ordenador y a estar de risitas y de cotilleos y de putas mierdas, todo menos atender a las clases y tomar apuntes! Cuando Berta y yo nos matamos, ¿vale?, tomando apuntes y atendiendo para que luego vengáis vosotras, niñatas de la puta mierda a decirme "es que no entiendo. ¿Me lo explicas? Es que no sé qué", ¡a la mierda!", se escucha de manera muy efusiva en el audio.

Este mensaje de voz continúa: "A preguntarle al profesor, y si no, haber atendido en clase. ¡Que se acabó! ¡Hasta la polla me tenéis! ¡Se entrega cuando hay que entregar, gilipollas! Que sois iguales. Una puta mierda sois. ¡Me harté, no os soporto! ¡Y se acabó! O se entrega en la puta hora de clase o a la puta mierda, os buscáis otro grupo y se acabó", termina el audio.

Esta publicación ha conseguido más de 30 mil me gustas y muchos usuarios han dejado su comentario también. Algunos comentan que "Se podía decir más claro, pero no mas alto" o "definición auditiva de.. CUANDO LLEVAS LA RAZÓN , PERO LA PIERDES CON LAS FORMAS". Además, otros van más allá y ahondan más en el asunto "Para llegar a ese punto no se los han pedido 1 ni 2 veces, y tampoco serían amigas de su grupo, así que me parece muy bien".