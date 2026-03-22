Por qué los túneles no se derrumban cuando los cavan

Excavar un túnel es complicado. Si estás en la playa muy aburrido, quizá alguna vez hayas cogido una pala y un cubo y te hayas puesto a cavar. Puedes llegar a cierta profundidad sin mucho problema, pero raro sería que decidieras, llegado un momento dado, empezar a excavar en horizontal. No tendría sentido porque se te caería encima al poco de empezar. Es lo que tiene la gravedad y que las cosas pesen. Así que… ¿cómo lo hacen las grandes construcciones? ¿Cómo logran excavar grandes túneles horizontales que pueden incluso unir países lejanos sin que toda la estructura se caiga encima durante el proceso?

Pensemos en un túnel que vaya por debajo del nivel del mar. Los dos grandes peligros son que colapse sobre sí mismo y que se inunde de agua. El sistema para construirlos debe ser perfecto y depende de una gran máquina. Estas tuneladoras cuentan con una cabeza que es la que excava en primera instancia. Detrás de ella se encuentra una cámara que capta los restos principales y empieza a mezclarlos con agua. El resultado es entonces empujado de vuelta por las paredes del túnel para rellenar los huecos. Con eso se evitan los problemas directamente relacionados con las inundaciones, ya que se sella el paso del agua y se fortifica la estructura.

Para solucionar los problemas de colapso, la clave está en que la tuneladora avanza un poco y entonces comienza a instalar bloques de un anillo de cemento. Poco a poco va completando la estructura y, toda vez hecho, avanza otro poco y vuelve a empezar el proceso. Es lento pero seguro, y continúa así hasta el final de su trayecto. En ese momento puede suceder una de dos cosas: se recupera la máquina o se entierra en el sitio. Esto segundo sucede cuando los costes de recuperación son muy altos y se opta por simplemente rescatar los componentes más caros. Puede suceder cuando se crean tuneladoras específicas para un proyecto concreto. Así que, la próxima vez que pases por la recta final de un túnel, presenta tus respetos bajo la superficie, pues su creador bien podría estar descansando ahí abajo.