Abby habla sobre sus relaciones con Orslok y Karchez: "La gente piensa que solo soy una bestia que se folla streamers"

La conocida creadora de contenido Abby, una de las streamers más populares de Twitch España y miembro del club de eSports GiantX, ha sido protagonista de numerosas polémicas a lo largo de los últimos años, especialmente en lo relativo a sus vínculos sentimentales. Ahora, en uno de sus últimos directos,, Abby decidió abordar abiertamente algunos de los rumores y críticas que han circulado sobre ella en internet.

Durante la emisión, Abby reflexionó sobre su relación con Orslok, un streamer que más tarde se lanzó al mundo de la música. Reconoció que su juventud e inexperiencia contribuyeron a una percepción negativa de ella en las redes sociales. "Tenía 19 años y no supe gestionarlo bien. De cara a redes se quedó una imagen de mí como si estuviera loca y que era súper tóxica. Esa persona no soy yo, lo fui en un punto de mi vida", afirmó Abby, haciendo un esfuerzo por aclarar que la versión de ella que se mostró entonces no es representativa de quién es hoy en día.

Además de recordar su relación con Orslok, Abby abordó las acusaciones relacionadas con su exnovio más reciente, Karchez, otro popular creador de contenido. En este caso, Abby quiso desmentir los rumores que la señalaban como alguien que abandonó a Karchez en un momento difícil de su vida. "Yo no dejé a Karchez en su peor momento. Soy la primera que ha estado ahí y le ha ayudado a intentar tomar las mejores decisiones posibles. Le he llevado al psicólogo, al gimnasio, le he abierto las puertas de mi familia y de mis amigos", explicó Abby, detallando los esfuerzos que hizo para apoyarlo durante su relación.

Por último, la streamer también lamentó la imagen negativa que muchos en la comunidad tienen de ella. "La gente piensa que soy una malísima persona, una mierda, una bestia que solo se folla streamers y la realidad es que no", expresó Abby, mostrando su frustración ante los juicios injustos y la simplificación de su vida personal. A pesar de estas declaraciones, muchos usuarios han seguido atacando a Abby en redes. Pero ya sabemos lo injusto que normalmente es internet…