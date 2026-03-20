IlloJuan se convierte en el protagonista de la nueva camiseta retro del Málaga CF

El vídeo de la presentación de la nueva camiseta del Málaga CF ha pillado a todo el mundo por sorpresa, aficionados incluidos. En un bar, una radio antigua reproduce una narración deportiva mientras un joven escucha junto a su padre. La voz recuerda un logro concreto: la conquista de la Copa Intertoto. "Veinticuatro años ya", se escucha. Ese joven es IlloJuan, convertido ahora en el rostro de la campaña.

A partir de esa imagen, el club despliega una narrativa que enlaza pasado y presente. La camiseta, de color negro con detalles dorados, remite directamente a una etapa muy concreta del Málaga: los éxitos de principios de los años 2000, cuando el equipo logró el título de la Intertoto y alcanzó los cuartos de final de la Copa de la UEFA. El diseño busca recuperar ese imaginario, no solo en lo estético, sino también en lo simbólico.

El papel de IlloJuan no se limita a una aparición puntual. En el vídeo difundido por el club, su figura sirve como puente entre generaciones, encarnando a un aficionado que creció escuchando aquellas gestas y que ahora forma parte del relato oficial del equipo. La elección responde también a su vinculación emocional con Málaga y a su capacidad de alcance entre públicos más jóvenes.

Uno de los detalles más comentados del lanzamiento aparece en el interior de la camiseta. En la parte superior de la espalda, por dentro, se puede leer la frase "IlloJuan manda". Se trata de un guiño directo al streamer que introduce un elemento contemporáneo en una prenda concebida como homenaje histórico, algo que parece que no ha gustado a muchos seguidores del club, tal y como podemos ver en redes.

La equipación forma parte de una línea que el club ha definido como "legado", con la que pretende reivindicar momentos clave de su trayectoria. En este caso, la apuesta combina la recuperación de una estética reconocible con la incorporación de códigos actuales, tanto en la narrativa como en los protagonistas elegidos.

La campaña, difundida en redes sociales y canales oficiales, ha generado una rápida circulación entre aficionados. La camiseta ya está disponible como parte de la colección del club, que sigue explorando fórmulas para reinterpretar su historia reciente.