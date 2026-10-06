DOMINGUERO WILLY
Willyrex muestra su nuevo coche y reta a Alpha Sniper a una carrera
Willyrex ha decidido crear uno de sus coches soñados: el Poke-coche. Ha personalizado el vehículo con temática de Minecraft y Pokemon, y ha aprovechado el vídeo-reveal para retar a Alpha Sniper a una carrera.
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Willyrex no es precisamente conocido por crear contenido sobre coches, como sí lo hacen otros muchos de sus compañeros streamers; pero, en esta ocasión, ha decidido probar a hacer algo diferente a lo habitual. Con un coche de segunda mano bastante antiguo y desgastado, ha decidido crear el Poke-coche, personalizado con vinilos con temática de Minecraft y Pokemon. Estaba tan motivado para este proyecto, que incluso se ha animado a bromear con Alpha Sniper y a retarle a competir en una carrera: Poke-coche VS. Lamborghini.
En el vídeo-reveal han participado muchos de los conocidos de Willyrex, que han reaccionado a este nuevo vehículo de su colección. En redes, muchos han aplaudido su decisión de dar un lavado de cara tan divertido a este coche antiguo; si sale por Andorra con él, poca duda cabe de que será muy reconocible.
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