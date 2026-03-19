Xokas habla sobre los franceses después de su viaje a Japón: "Son desagradables, siempre he tenido alguna experiencia mala"

El regreso de Xokas de su reciente viaje a Japón ha venido acompañado de una serie de contenidos en los que repasa su experiencia en el país asiático. Durante los últimos días, el creador ha publicado vídeos en YouTube documentando el recorrido, mientras que en uno de sus directos ha abordado cuestiones relacionadas con el trato recibido en distintos destinos.

En ese contexto, el streamer introdujo una comparación entre Japón y Francia a partir de sus vivencias personales. "He estado ahora en Japón y no he tenido ni una experiencia mala. Es realmente distinto", afirmó, destacando la percepción positiva que le dejó su estancia. A partir de ahí, centró su intervención en sus experiencias previas en territorio francés.

"Yo he viajado muchas veces a Francia, por desgracia, y, de verdad, prácticamente siempre he tenido una experiencia mala", señaló. En su relato, insistió en la idea de que el comportamiento que ha percibido en ese país contrasta con el de otros lugares que ha visitado. "Son desagradables de verdad", añadió en el mismo discurso.

El creador también se refirió al carácter de la población francesa desde una perspectiva general, utilizando términos como "ariscos" para describir lo que, según él, ha encontrado en sus viajes. "No sé por qué son tan ariscos, tan desagradables", expresó, antes de plantear dudas sobre las causas de esa actitud en base a su experiencia individual.

Las declaraciones, difundidas a través de clips en redes sociales, han generado respuestas diversas. Algunos usuarios han respaldado su percepción, compartiendo experiencias similares, mientras que otros han criticado la generalización implícita en sus palabras y el tono empleado.

En este caso, la comparación entre países y culturas ha reabierto el debate sobre los límites entre la experiencia individual y las valoraciones generalizadas en el espacio público de Internet.