SUS HITS
10 canciones de The Beatles que fueron escritas por John Lennon
John Lennon no participó en la composición de todas las canciones de The Beatles, pero sí que formó parte de la creación de muchas de ellas. Estas son diez de las más destacadas, por si quieres crear tu propia playlist dedicada a la lírica de este artista.
Publicidad
Real Love
Una canción escrita por Lennon y que quedó como un borrador hasta 1996, cuando el resto del grupo la completó y la publicó.
Let It Be
Sí, su pluma estuvo detrás de la que es, probablemente, la obra más conocida del grupo.
The Ballad of John and Yoko
Por supuesto, también estuvo más que implicado en la creación de esta obra.
Get Back
Tuvo distintas versiones, pero todas ellas cuentan con la firma de Lennon.
Come Together
Otra de esas obras inmortales de The Beatles.
Revolution
Pocas dudas caben de que una canción con este espíritu debía haber sido escrita por él.
Lady Madonna
Una de las tantísimas colaboraciones Lennon-McCartney que tantos hitazos dieron.
Hey Jude
Se ha perdido la cuenta del número de bodas en las que se ha utilizado esta canción como baile inicial de la pareja.
Strawberry Fields Forever
Una de las más recordadas y queridas del grupo, sin duda.
Penny Lane
Cerramos la lista con este tema, lanzado en pleno apogeo de The Beatles.
Publicidad