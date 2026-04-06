Así se despide Rosalía de Madrid tras el paso del LUX Tour: "Prometo volver a ti"

La capital todavía intenta recuperarse del torbellino emocional que ha supuesto el paso de Rosalía y su LUX TOUR. Tras cuatro noches de lleno absoluto —30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril—, la artista ha cerrado su etapa madrileña habiendo congregado a casi 70.000 espectadores. Una despedida por todo lo alto antes de poner rumbo a Lisboa y aterrizar finalmente en el Palau Sant Jordi de Barcelona a partir del 13 de abril.

Estos conciertos en Madrid han tenido un sabor especialmente dulce y reparador tras el reciente susto vivido en Milán, donde la artista tuvo que lidiar con problemas técnicos y de salud que sembraron cierta incertidumbre. Sin embargo, en la capital española, Rosalía ha demostrado estar en su mejor momento, disipando cualquier duda con un despliegue de fuerza y precisión vocal que ha dejado al público en estado de gracia.

Uno de los momentos más comentados de este tour ha sido su ya icónico set del confesionario, un espacio de intimidad y performance que en Madrid alcanzó su punto álgido con invitados de excepción. Por allí pasaron personalidades de lo más variopintas: desde el carisma irreverente de Soy una Pringada hasta la complicidad pop de Aitana que no se cortó al hablar de su relación con Sebastián Yatra.

El palco de autoridades y la zona VIP fueron un desfile constante de rostros conocidos, confirmando que nadie quería perderse el evento del año. Desde la política, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso sentenciando en redes sociales que ha sido el "mejor concierto", hasta la presencia de la reina Letizia junto a Leonor y Sofía. El consenso es unánime: la "Lux" de Rosalía ha descendido sobre la capital en plena Semana Santa para confirmar que estamos ante la mejor artista española de la actualidad.

Fiel a su búsqueda de la perfección estética, la cantante mantuvo un control absoluto sobre la narrativa visual del show, no permitiendo la entrada de fotógrafos de prensa. Las únicas imágenes que han trascendido son las capturadas por su fotógrafa de confianza, Sharon López, quien ha logrado plasmar desde la solemnidad del ballet inicial hasta la euforia de cada acto. Rosalía ha sellado este triunfo con un emotivo post en Instagram: "GRACIAS MADRID TE AMO PROMETO VOLVER A TI", una promesa de regreso que deja a la ciudad con la resaca de haber presenciado algo histórico.