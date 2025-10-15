El disco de Rosalía parece estar más cerca que nunca: comparte unas misteriosas partituras, desactiva su cuenta de X y ¿confirma el título?

En los últimos días, Rosalía ha dejado nuevas señales que apuntan al concepto de un próximo álbum cuyo nombre aún no está confirmado. Una de las pistas más llamativas fue una partitura publicada en Substack con el título Berghain, que sugiere una fusión entre elementos barrocos y sonidos electrónicos, así como una dualidad entre luz y oscuridad.

Los análisis sobre Berghain que han circulado entre sus seguidores muestran una estructura dividida en dos partes: primero una melodía con arpegios que remite a lo clásico, seguida de una sección más rítmica y acelerada. Este contraste respalda las teorías sobre un "universo dual" en el próximo proyecto: uno celestial y otro más oscuro, asociado al ambiente de club y, también, con cierto aroma místico.

La estética también ha dado pistas. Rosalía ha usado vestimenta blanca y negro en eventos recientes, y ha compartido simbologías espirituales y religiosas, así como referencias a Santa Rosalía en museos. Una de las publicaciones visuales recientes incluyó la frase LUX = LOVE, que algunos interpretan como vinculación entre luz y amor en este nuevo proyecto.

Paralelamente, su cuenta de X ha sido suspendida o desactivada temporalmente, lo que ha generado especulaciones en redes sobre un lanzamiento inminente. La restricción al acceso a su perfil oficial coincide en el tiempo con el despliegue de estas pistas.

Según algunas fuentes y rumores, el título que más suena para su nuevo disco es LUX o, al menos, una palabra de cuatro sílabas. Mientras tanto, el público observa cada detalle y anticipa que el anuncio podría producirse en próximas semanas, dada la acumulación de indicios que ha dejado Rosalía en sus plataformas.