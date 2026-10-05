Shakira dará un último concierto en Madrid el 12 de octubre rodeada de amigos

Debido a la altísima demanda de entradas, la residencia europea acogerá un concierto más de la gira de Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira. La colombiana ha decidido alargar su residencia europea en Madrid con un último show: el 12+1.

El último baile de Shakira en Madrid tendrá lugar el lunes 12 de octubre de 2026, precisamente el Día de la Hispanidad. Después de una apuesta decidida por Madrid como capital mundial de la alianza entre Europa y Latinoamérica, La Loba no podía pasar la oportunidad de vivir en la capital española la celebración más importante para la nación latina y dar un último show para que puedan verlo los que no han tenido oportunidad.

La colombiana ha convertido Madrid en el foco de las miradas del mundo. El 12 de octubre Shakira hará su propia celebración; una fiesta que culminará al proyecto cultural más importante de la historia de Madrid. Si las colaboraciones que han asistido a los conciertos -desde Alejandro Sanz a Laura Pausini, pasando por Manuel Turizo o la mismísima Dua Lipa- han revolucionado a los cientos de miles de fans que han pasado por los shows de La Loba, el último baile será aún más espectacular. Será una gran despedida con amigos llena de sorpresas.

Mañana, 6 de septiembre, en una rueda de prensa desde el Hotel Nomade Temple de Gran Vía 11, Pino Sagliocco, Presidente de Live Nation, contará los detalles de esta última celebración. Las entradas para el último concierto de Shakira en Madrid estarán disponibles en preventa a partir del martes 6 de octubre a las 15h para los clientes de Santander Music. La venta general se activará desde la web de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés el miércoles 7 a las 10h. Una última oportunidad de disfrutar del show más grande del mundo hispanohablante y de Shakira en su máximo esplendor.