EA llevará la publicidad dentro de sus juego a otro nivel: pondrá anuncios en EA Sports FC, Madden y más títulos

Durante años, Electronic Arts ha experimentado con colaboraciones puntuales dentro de sus videojuegos deportivos. Equipaciones especiales patrocinadas por Red Bull en EA Sports FC o la creación de un equipo universitario ficticio impulsado por Mountain Dew en College Football fueron algunos de los ejemplos más llamativos. Ahora, la compañía ha decidido convertir esas iniciativas aisladas en una estrategia estructurada.

El pasado 15 de junio, EA presentó oficialmente EA Advertising, una nueva plataforma que permitirá a las marcas contratar espacios promocionales dentro de los distintos videojuegos de la compañía desde un único sistema centralizado. El objetivo es facilitar campañas simultáneas en múltiples títulos y modificarlas en tiempo real según las necesidades de los anunciantes.

Los primeros juegos afectados serán algunas de las franquicias deportivas más populares del catálogo, como EA Sports FC, Madden NFL o College Football. Según ha explicado la propia empresa, estos anuncios estarán diseñados para integrarse de manera natural en el entorno virtual y evitar interrupciones bruscas durante las partidas.

En la práctica, los jugadores podrán encontrarse con vallas digitales cambiantes alrededor de los estadios, banners similares a los de las retransmisiones televisivas o elementos gráficos integrados en los marcadores. Un planteamiento que busca replicar la experiencia de un evento deportivo real, donde la presencia publicitaria forma parte del paisaje habitual.

La decisión responde también a una cuestión económica. EA ha destacado los resultados obtenidos en anteriores colaboraciones. Una campaña de Red Bull en EA Sports FC estuvo presente en más de 128 millones de partidos y generó más de 1,2 millones de objetivos completados dentro del juego. Por su parte, los desafíos patrocinados por Lowe's en varios títulos superaron las 200.000 participaciones.

Además, la compañía ha desarrollado una infraestructura propia integrada en el motor Frostbite para gestionar estas campañas. También ha lanzado un programa premium para socios estratégicos que permitirá a determinadas marcas participar en momentos destacados de sus franquicias deportivas.

Para algunos jugadores, se trata de una evolución lógica hacia un modelo cada vez más cercano a las retransmisiones deportivas tradicionales. Para otros, supone otro ejemplo de cómo las fronteras entre entretenimiento y publicidad continúan difuminándose dentro de la industria del videojuego.