Todas las supuestas fechas del fin del mundo: desde Roma hasta la actualidad

Año 365

Hilario de Poitiers dijo que Constantino II, el emperador de Roma en ese momento, era el Anticristo, y que el mundo acabaría ese año.

Año 848

La vidente Thiota profetizó el fin del mundo para ese año; la azotaron por brujería.

Año 1033

Se cumplían mil años de la muerte de Cristo, así que muchos pensaron que llegaría el fin del mundo.

Año 1284

En ese año se cumplieron 666 años desde el nacimiento de la religión islámica, y el Papa que había en ese momento dijo que sería la fecha en la que llegaría el Anticristo.

1 de febrero de 1524

Varios astrólogos famosos de la época estuvieron de acuerdo en que esa sería una fecha en la que una gran inundación asolaría el mundo, empezando por Londres. Se estima que más de 20.000 personas salieron el día antes de la ciudad, por si acaso.

Año 1600

Martin Lutero, fundador del protestantismo, fue quien dio esta fecha para el fin del mundo.

Año 1657

El mismísimo Cristóbal Colón calculó que en 1657 terminaría el mundo. Falló encontrando las Indias, así que como para acertar con esto.

Año 1666

El 666 no ha gustado nunca a los cristianos, y ese año surgieron numerosos rumores sobre el fin del mundo.

Año 1669

20.000 personas se suicidaron en Rusia porque estaban convencidas de que acabaría el mundo.

Año 1806

Una gallina empezó a plantar huevos que llevaban grabadas las palabras "Cristo va a llegar". Resultó que todo había sido una broma de un graciosillo, que escribía las palabras y luego volvía a meter los huevos en la gallina.

1 de enero de 2000

Un supuesto gran apagón y fallo informático debía ocurrir durante el cambio de milenio, pero aquí seguimos. Apagones hemos tenido; fallos informáticos, no tantos, más allá de alguna que otra caída de WhatsApp.

6 de junio de 2006

Seis del seis del seis. Un número al que le tienen especial manía, como podéis comprobar.

21 de diciembre de 2012

Es la famosa fecha en la que el Calendario Maya predijo el fin del mundo, y que llegó a inspirar toda una superproducción cinematográfica.

21 de marzo de 4006

Para terminar, tal día como hoy pero dentro de 1980 años será el fin del mundo, según investigaciones del cuadro de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Por suerte para todos los que estamos leyendo este texto, ese ya no será nuestro problema.