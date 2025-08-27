Encuentran una rana congelada en una bolsa de hielo y logran que vuelva a la vida

En Houma, Luisiana (EE. UU.), un insólito rescate sorprendió a una joven propietaria de una granja de animales exóticos.Julianne Voisin, de 32 años y dueña de Creature Farm, evitó que una pequeña rana arbórea verde muriera congelada tras hallarla dentro de una bolsa de hielo recién adquirida en una máquina expendedora local.

Voisin relató que, al llegar a casa con la bolsa, notó algo extraño en su interior: una diminuta rana inmóvil, aparentemente sin vida, atrapada entre los bloques de hielo. Lejos de rendirse ante lo que parecía un desenlace fatal, actuó de inmediato. Con cuidado, extrajo al anfibio y lo sumergió en agua fría, con la esperanza de reanimarlo.

"Al principio pensé que ya era demasiado tarde, pero poco a poco empezó a moverse. Fue increíble verla volver a la vida", contó emocionada. Minutos después, la rana recuperó totalmente la movilidad y comenzó a saltar con energía. Finalmente, fue liberada en el jardín de Voisin, donde convive ahora con decenas de otras ranas arbóreas que habitan en la zona.

Lo curioso del caso es que no se trata de la primera vez que Voisin vive una experiencia similar: asegura que ya había encontrado otra rana atrapada en una bolsa de hielo en el pasado.

La historia generó gran repercusión en redes sociales, donde no faltaron los comentarios de asombro. "Me sorprende que no muriera aplastada", escribió un usuario, mientras que otro bromeó: “¿Cómo puede pasarle esto dos veces a la misma persona?”.

Más allá de la anécdota, el rescate ha despertado reflexiones sobre la insólita manera en que algunos animales terminan en lugares impensados, y sobre la importancia de la rápida intervención humana para salvar vidas, incluso las más pequeñas.