Este número estuvo a punto de ser ilegal, pero no les quedó más remedio que hacerlo público

Intentaríamos reproducir el número del que vamos a hablar hoy, pero la cifra es tan alta que ocuparía demasiado espacio de este post. No obstante, lo puedes consultar en Prime Pages en lo que te contamos su historia. En el año 1999, un adolescente de Noruega llamado "DVD John" (alias de Jon Lech Johansen) desarrolló DECSS, que era un código que permitía piratear películas en DVD. Desencriptaba el código de seguridad que venía en estos discos y supuso un boom en la distribución ilegal de films. Aquello, por supuesto, no gustó ni a los estudios cinematográficos ni a sus departamentos legales, por lo que empezaron a moverse en los tribunales.

Denunciaron no solo a "DVD John", sino también a revistas online que habían publicado ese sistema de piratería tan controvertido. Es aquí cuando entra en escena Phil Carmody, un informático que tuvo una idea para garantizar la distribución del código de tal manera que fuera completamente ilegal tumbarlo. La cuestión es que todo código de ordenador es, en el fondo, binario. Una secuencia de unos y ceros. Con algunas transformaciones y reinterpretaciones, buscó la manera de convertir aquel código en un número primo, pero no uno cualquiera: tendría que ser un número primo de los más altos jamás descubiertos.

Esos números primos son tan especiales que la ciencia se ve obligada a resguardarlos. El conocimiento matemático no puede ser ilegal, al fin y al cabo. El primer intento alcanzó las 1400 cifras, aunque no era suficientemente alto. Así que, mediante una fórmula, empezó a añadir ceros a posteriori del código, aumentando su longitud hasta alcanzar los 1905 dígitos. Aquello colocó el número en el top 10 de los más largos, obligando a su preservación y provocando que los intentos de Estados Unidos por prohibirlo llegaran a su fin. En adelante, los números de esta categoría fueron conocidos como número primo ilegal, aunque su acceso es legal y público.