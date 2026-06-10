Gemita se abre para hablar de su nueva pareja: "En este mundillo no hay nadie que esté bien de la cabeza"

La figura de Gemita lleva años ligada s al ecosistema de creadores de contenido en España. Su presencia en plataformas digitales, así como su participación en distintos proyectos, la han convertido en una de las personalidades más conocidas del sector. Ahora, durante un stream de la Queens League, varios espectadores aprovecharon el directo para preguntarle por su situación sentimental. La streamer respondió con naturalidad y confirmó que mantiene una relación estable desde hace más de un año.

"Llevo con la misma persona desde hace un año y pico. No se dedica a nada de redes sociales ni del mundillo. Es una persona anónima en cuanto a redes sociales", explicó ante la audiencia. Con estas palabras, Gemita reveló que su actual pareja permanece completamente alejada de la exposición pública que caracteriza a los creadores de contenido.

La respuesta no terminó ahí. La influencer añadió una reflexión que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios de redes sociales. "Menos mal, porque en este mundillo no hay nadie que esté bien de la cabeza", comentó entre risas, una frase que muchos interpretaron como una broma dirigida a las dinámicas propias del sector digital y a la intensa exposición que suele acompañar a quienes trabajan en él.

Las declaraciones también despertaron el interés por las relaciones anteriores de la creadora. Antes de iniciar esta nueva etapa personal, Gemita mantuvo relaciones sentimentales con dos de los nombres más conocidos del panorama de internet en España: AuronPlay y TheGrefg. Ambas fueron ampliamente seguidas por sus respectivas comunidades y generaron una notable atención mediática dentro del ámbito digital.

En esta ocasión, sin embargo, la situación es muy distinta. Según explicó la propia Gemita, su pareja actual permanece completamente al margen de las redes sociales y de la esfera pública. Una elección que parece haber contribuido a que la relación se desarrolle lejos de los focos, en un entorno mucho más reservado que el que habitualmente rodea a las figuras más populares de internet.