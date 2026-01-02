Ibai anuncia su nuevo y exigente reto físico para 2026: una dominada más por cada día del año

El 1 de enero marcó el punto de partida del nuevo objetivo de Ibai Llanos. A través de un vídeo publicado en TikTok, el streamer explicó la mecánica del reto que se ha propuesto para los próximos meses: realizar una dominada más por cada día que pase. "Voy a hacer una dominada más por cada día que pase, empezando hoy, el 1 de enero. Mi objetivo es llegar mínimo hasta febrero", explicó, subrayando la dificultad que supone mantener esa progresión diaria.

El planteamiento no es menor. La acumulación de repeticiones convierte el reto en un desafío físico creciente, especialmente para alguien que, como él mismo reconoció, no tenía experiencia previa con este ejercicio. "Creo que es uno de los retos más difíciles que he hecho nunca, pero creo que estoy totalmente preparado", añadió, dejando claro que se trata de una prueba tanto física como mental.

El vídeo arranca con Ibai enfrentándose a la primera dominada de su vida. Lejos de mostrarse confiado, el creador de contenido admitió que su intención inicial era casi humorística. "Es la primera vez en mi vida que hago una dominada. Contexto rápido: quería hacer el vídeo de coña porque no pensaba que no iba a poder hacer ni una dominada", relató. Su plan, según explicó, era intentar el ejercicio y asumir públicamente que no lo había conseguido.

Sin embargo, el desenlace fue distinto al esperado. Tras varios segundos de esfuerzo, Ibai logró completar la dominada, una reacción que él mismo reconoció como inesperada. "Quería intentarlo y luego deciros: "Lo siento, no he podido", pero es que me ha salido", afirmó sorprendido. Ese primer logro cambió el tono del reto y dio paso a una pregunta que resume el espíritu del desafío: "¿Vamos a por el día dos?".

Este nuevo objetivo se suma a otros retos personales que Ibai ha compartido en los últimos años, muchos de ellos vinculados al deporte y al cuidado físico. En esta ocasión, el enfoque está en la progresión diaria y en la disciplina a largo plazo, elementos que han generado un notable interés entre sus seguidores.

A medida que avance el calendario, el reto irá aumentando en exigencia, convirtiendo cada día en una prueba acumulativa. Por ahora, el streamer ya ha dado el primer paso y ha dejado claro que 2026 arranca para él con un compromiso claro: medir su constancia dominada a dominada.