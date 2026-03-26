Willyrex asegura que llegó a ganar un millón de dólares gracias a Fortnite y su programa de creadores

Willyrex ha compartido detalles sobre uno de los momentos más lucrativos de su trayectoria como creador de contenido, vinculado al auge de Fortnite y a las políticas de monetización impulsadas por Epic Games. El youtuber relató su experiencia en un vídeo reciente, donde analizó el funcionamiento del llamado código de creador.

Según explicó, el sistema permitía a los jugadores apoyar directamente a los creadores al realizar compras dentro del juego. "Fortnite hizo algo que nunca antes hizo nadie, que fue repartir el dinero que estaban ganando", afirmó, destacando el papel que tuvo esta iniciativa en la expansión del juego y en la consolidación de una comunidad activa en torno a los contenidos.

El creador recordó que durante ese periodo publicó una gran cantidad de vídeos centrados en el título, lo que impulsó el uso de su código entre los seguidores. A ese contexto se sumó una campaña puntual que multiplicó los ingresos habituales. "En el mes de febrero, Fortnite puso un especial San Valentín (…) donde las ganancias por el código de creador se multiplicaron", señaló, indicando que el porcentaje habitual aumentó temporalmente.

Ese incremento, unido al volumen de actividad y al crecimiento del juego, derivó en cifras poco habituales incluso dentro del sector. "Esto hizo que en esos meses ganase un millón de dólares", aseguró Willyrex. También describió un escenario en el que la mayoría de creadores intensificaron su producción de contenido: "Llegó un momento en el que pagaban tanto que los creadores de contenido no dejábamos de publicar vídeos".

Las declaraciones se han producido poco después de que Epic Games confirmara el despido de más de mil empleados, en un comunicado en el que la compañía señalaba una pérdida de rentabilidad en algunas de sus áreas, incluido Fortnite. En ese contexto, las palabras del creador aportan una perspectiva sobre una etapa anterior marcada por el crecimiento acelerado y una estrategia de incentivos que, según su relato, contribuyó a que el juego alcanzara una popularidad masiva.