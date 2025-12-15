Una española cuenta cómo es de verdad un instituto en EEUU: "Si haces esto en España te cancelan"

La usuaria de TikTok @usawjulia ha publicado un vídeo en la plataforma en el que cuenta algunas de las diferencias que más le han sorprendido tras irse de intercambio al estado de Luisiana, en Estados Unidos. La creadora se centra principalmente en su experiencia en el instituto, donde comienza el vídeo con la frase: "Cosas normales en Estados Unidos, pero que si las haces en España te cancelan".

En primer lugar, habla del tipo de mochilas que utilizan allí, sobre todo la gente más popular y, en especial, los chicos. Muchos llevan mochilas de dibujos animados como Peppa Pig, Cenicienta o Dora la Exploradora, con purpurina o detalles muy llamativos, algo que en España solemos asociar más a niños de colegio que a estudiantes de instituto.

También menciona una tendencia que ya ha llegado a España, aunque no de forma tan visible como allí: los pimple parches. Según cuenta, es habitual ver a los estudiantes con parches amarillos fosforitos o negros repartidos por toda la cara, "como un mosaico". A partir de estas diferencias, la joven reflexiona que en Estados Unidos a nadie le importa lo que lleves: "Todo el mundo tiene libre expresión y todo el mundo hace lo que le da la gana", comenta.

Otro aspecto que destaca es el clima de Luisiana, donde las altas temperaturas hacen que incluso en invierno mucha gente vaya en manga corta. Sin embargo, cuando hace frío, es común ver a estudiantes que van al instituto con mantas o incluso en pijama, algo impensable en España.

Entre las cosas que más le llaman la atención está comer comida rápida en clase. Cuenta que es normal que llamen a la puerta y alguien reciba un pedido de Starbucks o McDonald’s, o que algunos lleven bolsas familiares de patatas y se las coman a primera hora sin que nadie se sorprenda.

Por último, señala una costumbre que asegura que le da mucho asco y que está completamente normalizada: eructar en público. Mientras que en España se considera de mala educación, allí lo ven como algo gracioso e incluso se aplaude. También es habitual llevar termos de gran tamaño y consumir grandes cantidades de cafeína y bebidas energéticas: "A tercera hora ves a la gente temblando porque son todo bebidas energéticas", explica.

En conjunto, el vídeo muestra cómo pequeños gestos cotidianos pueden reflejar grandes diferencias culturales, y cómo vivir un intercambio en otro país abre la mente a formas muy distintas de entender la vida y la convivencia diaria.