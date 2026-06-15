El vídeo de la inundación en directo de una streamer rusa que preocupó a todo el mundo… y resultó ser un montaje

En las últimas horas, un vídeo en el que se puede ver cómo se inunda el set up de una streamer con ella dentro ha recorrido el mundo. Las imágenes, difundidas principalmente en plataformas como X y TikTok, muestran una escena muy impactante: la cámara sigue encendida mientras el agua cae con fuerza desde el techo, empapando equipos, muebles y parte del estudio de retransmisión. La reacción de la streamer, entre el desconcierto y el miedo, contribuyó a que el contenido se viralizara en cuestión de horas.

A medida que el clip se replicaba, también lo hacían las interpretaciones. Algunos usuarios hablaban de un posible problema estructural en el edificio, otros apuntaban a una fuga de agua inesperada durante la emisión en Twitch, y no faltaron quienes alertaron de un supuesto riesgo eléctrico debido a la presencia de equipos conectados.

Sin embargo, con el paso de las horas, comenzaron a conocerse los detalles reales de la grabación. Lejos de tratarse de un accidente doméstico, la escena había sido cuidadosamente planificada en un entorno controlado. El espacio en el que se produjo la inundación no era la vivienda habitual de la creadora, sino un set construido específicamente para recrear su habitación de streaming.

La acción formaba parte de una broma o contenido diseñado para generar impacto visual y conversación en redes, sin poner en riesgo ni a la streamer ni a su equipo técnico. Según se ha podido confirmar posteriormente, su verdadero setup no sufrió ningún tipo de daño y continúa operativo con normalidad.

El efecto del vídeo, no obstante, ya estaba conseguido: millones de reproducciones, reacciones divididas y una nueva muestra de hasta qué punto la frontera entre lo real y lo escenificado puede difuminarse en el ecosistema del streaming actual.