Dalas anuncia que denunciará a RickyEdit tras un cruce de acusaciones en redes

El conflicto entre los creadores de contenido Dalas y RickyEdit se ha reactivado en los últimos días a raíz de una publicación en la red social X. En ella, RickyEdit difundió un mensaje en el que lanzaba acusaciones de carácter personal y hacía referencia a los antecedentes judiciales de Dalas, acompañando sus palabras con imágenes de documentos que atribuye a procedimientos legales.

En el texto, RickyEdit afirmaba que Dalas llevaba años anunciando una hipotética entrada en prisión que, según él, nunca se ha producido. Además, mencionaba la existencia de una sentencia penal y aludía a un caso relacionado con el envío de imágenes a una menor, incluyendo detalles que han generado una amplia reacción en redes sociales.

Junto a esas afirmaciones, RickyEdit adjuntó imágenes de documentos judiciales que, según ha trascendido, corresponden a resoluciones emitidas por una jueza. En dichos documentos se recogen acusaciones relacionadas con el envío de imágenes de carácter sugerente a una menor de edad, en el marco de un procedimiento que ha vuelto a circular a raíz de esta polémica.

La respuesta de Dalas llegó a través de un directo en YouTube, donde rechazó las acusaciones y anunció su intención de interponer una denuncia por difamación. Durante la retransmisión, defendió su versión de los hechos y cuestionó la veracidad del contenido difundido.

El enfrentamiento ha generado un elevado volumen de interacciones en redes sociales, donde seguidores de ambos creadores debaten sobre el contenido de las acusaciones y la posible evolución del caso. Por el momento, no consta que se haya formalizado la denuncia anunciada ni que exista una resolución judicial reciente vinculada a este nuevo episodio.