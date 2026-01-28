Billie Eilish y su hermano Finneas estallan contra ICE: "Cierren la boca"

El asesinato de la enfermera Alex Pretti, de 37 años, a manos de agentes del ICE en Minneapolis ha desatado una ola de protestas dentro y fuera de Estados Unidos. Entre las voces más contundentes que se han alzado contra la actuación de las fuerzas de inmigración se encuentran Billie Eilish y su hermano Finneas, que han cargado duramente contra el silencio institucional y la doble vara de medir con la que, denuncian, se justifican este tipo de muertes.

Billie Eilish ha sido especialmente crítica con la falta de reacción por parte de otras figuras públicas. En una publicación en Instagram, la artista compartió una imagen suya acompañada de un mensaje directo a la industria: "Hola, colegas famosos, ¿van a hablar? ¿O…". El comentario llegaba después de que la cantante denunciara públicamente la muerte de Pretti, una enfermera de UCI que participaba en una protesta pacífica y que, según testigos y vídeos difundidos en redes, fue derribada al suelo y recibió diez disparos en cuestión de segundos.

El caso recuerda al asesinato de Renee Good, ocurrido semanas antes, y que también fue defendido por la administración Trump y por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como un acto de "defensa propia". Una versión que Billie Eilish cuestiona abiertamente, ya que no existen pruebas de que Pretti llegara a desenfundar su arma legal y las imágenes disponibles muestran que estaba indefensa en el momento del tiroteo. No es la primera vez que la artista se pronuncia contra las políticas migratorias del expresidente: en el pasado ha llegado a calificar a ICE como un "grupo terrorista".

Por su parte, Finneas O’Connell, productor ganador de un Grammy y hermano mayor de Billie, fue aún más explícito en su respuesta. En un reel publicado en Instagram y visto por millones de personas, Finneas arremetió contra sectores conservadores a los que acusó de hipocresía, repitiendo hasta tres veces un contundente "shut the f--- up".

En el vídeo, Finneas cuestiona el argumento habitual con el que se defienden las leyes de armas en Estados Unidos. "El argumento conservador que permite que los tiroteos escolares continúen siempre se ha reducido básicamente a: tenemos que proteger la Segunda Enmienda, tenemos que permitir que la gente lleve armas", explica, antes de ironizar sobre el coste humano de esa postura. "Oh, algunos niños pequeños mueren, eso está bien para ellos. Argumento increíble", añade.

El músico también denuncia que, en el caso de Alex Pretti, la posesión de un arma legal se haya utilizado como justificación para su muerte. "Estaba siendo golpeado hasta quedar magullado en el suelo, no sacó su arma; tenía un arma legalmente, y lo acribillaron y lo mataron", afirma, subrayando que durante décadas se ha asumido la muerte de menores como el precio a pagar por mantener intacto el derecho a portar armas.

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional investiga los hechos y trata de determinar si los agentes creyeron estar en peligro, algunas informaciones apuntan a que una descarga accidental del arma de Pretti, cuando ya estaba en posesión de un agente, pudo desencadenar la reacción fatal. Un contexto que no ha frenado la indignación pública ni el posicionamiento de figuras como Billie Eilish y Finneas, que han convertido su enfado en una denuncia directa contra ICE y contra el sistema que, aseguran, sigue legitimando la violencia.