Charli XCX sorprende con el inesperado cameo de Kylie Jenner en el videoclip de Residue

La cantante británica Charli XCX continúa dando pasos en su nueva etapa creativa con el lanzamiento de Residue, un tema electrónico producido por A.G. Cook que acompaña a The Moment, documental que retrata los entresijos de su gira Brat. La producción audiovisual, que se estrenará el próximo 30 de enero en cines seleccionados de Estados Unidos y posteriormente en salas de otros países, ofrece al público una visión cercana del trabajo detrás del escenario y la vida en gira de la artista.

Residue funciona como hilo musical del documental, con un videoclip sensorial que refleja la resaca emocional y física tras la gira, empleando recursos visuales vanguardistas y una estética marcada por el exceso y la intensidad de la vida de la artista. La narrativa del vídeo combina imágenes abstractas con escenas más reconocibles de Charli XCX interactuando con distintos elementos de su entorno, reforzando la atmósfera experimental del proyecto.

El momento más comentado del vídeo llega hacia el final, cuando Kylie Jenner hace un cameo inesperado. Inicialmente se percibe la silueta de la empresaria, reconocible de inmediato, antes de que se revele su rostro mirando a cámara. La imagen, con la cantante y la modelo compartiendo plano, ha generado un gran impacto en redes sociales, donde los usuarios han compartido y comentado el detalle, destacando la colaboración entre ambas figuras del entretenimiento y la moda.

Charli XCX suma así a su trayectoria un nuevo proyecto que combina música, imagen y documental. La incorporación de Kylie Jenner no solo añade un elemento sorpresa al videoclip, sino que también refleja la estrategia de la artista de integrar referentes culturales y mediáticos en sus producciones, potenciando la visibilidad y el alcance de su trabajo.

Con Residue y The Moment, Charli XCX consolida su regreso tras la gira de Brat, explorando nuevas formas de conectar con su público a través de la música, la imagen y la narrativa audiovisual, mientras amplía su presencia mediática con la participación de personalidades como Kylie Jenner.