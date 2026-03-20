Quevedo adelanta el verano con Scandic, un reguetón clásico de atmósfera luminosa

Quevedo regresa a la primera línea con su nuevo lanzamiento, Scandic, una canción que se sitúa dentro de los códigos del reguetón pero que prioriza una atmósfera que nos sumerge de lleno en el reggaetón más clásico. El tema, producido con una base melódica suave, se apoya en una cadencia constante que rompe al llegar al estribillo para pillarnos con la guardia baja.

Desde los primeros compases, la canción construye un paisaje reconocible: referencias al mar, al calor y a la vida sin urgencias. En ese marco, aparece Canarias como el escenario central del relato, reforzando el vínculo del artista con las islas y con una identidad que ha ido integrando de forma progresiva en su discografía.

El tema está atravesado por una vibe veraniega que parece incluso adelantar el propio verano. Y es que el canario más universal nos da ganas de que ya lleguen las vacaciones para poder disfrutar de todo lo que nos ofrece la estación más fiestera y relajada de todo el año.

El lanzamiento llega en un momento en el que el artista continúa consolidando su posición dentro del panorama musical español, tras una serie de éxitos que lo han situado en las listas de reproducción más escuchadas. En este contexto, Scandic no busca tanto la ruptura como la afinación de la fórmula que le caracteriza: ritmos accesibles y estribillos pegadizos.

La recepción inicial ha apuntado precisamente en esa dirección. Las primeras reacciones destacan el carácter veraniego del tema y su capacidad para integrarse en un repertorio pensado para acompañar momentos de fiesta y desconexión.

Con este lanzamiento, Quevedo añade una nueva pieza a un catálogo que ya contiene tantos hits que asusta. Scandic, como pronto, será la canción de la primavera. Veremos si dentro de unos meses sigue vigente para convertirse también en la canción del verano.