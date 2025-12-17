Una estudiante de intercambio revela los estereotipos sobre España en Estados Unidos

Una usuaria de TikTok@_.laaura2 que se encuentra haciendo un intercambio en Estados Unidos ha compartido un vídeo en el que cuenta, desde la curiosidad y la sorpresa, cómo perciben algunos estadounidenses a los españoles y qué ideas previas existen sobre nuestro país. Lejos de plantearlo como una crítica ofensiva, la joven lo hace desde un punto de vista cercano, mostrando las diferencias culturales que ha ido descubriendo durante su estancia.

El vídeo comienza explicando que una de las primeras cosas que más le llamó la atención fue la imagen que algunos tienen de España como un país menos desarrollado. "Lo primero que piensan es que somos un país subdesarrollado, que no tenemos televisión ni coches, porque para ellos son la primera potencia mundial", comenta entre risas. Más que una falta de respeto, esta percepción refleja el desconocimiento que a veces existe sobre otros países y cómo cada sociedad tiende a mirarse a sí misma como referencia.

Otro de los aspectos que menciona es la idea de que los españoles hablamos siempre en un tono de voz más alto. Según explica, esta impresión suele surgir al comparar formas de comunicarse distintas, ya que en España es habitual hablar de manera más expresiva y gesticular más, algo que no tiene por qué interpretarse de forma negativa.

También aparece el conocido tópico de la siesta. La joven señala que muchos estadounidenses saben que existe esta costumbre, pero creen que forma parte del día a día de todos los españoles. De hecho, comenta con humor que en Estados Unidos es común que la gente se queje del cansancio, mientras piensan que en España vivimos siempre descansando.

Para terminar, menciona la idea de que somos muy fiesteros y que salir hasta el amanecer es algo habitual. La chica matiza que esto suele darse en momentos puntuales, como fiestas de pueblo o celebraciones especiales, y que no difiere tanto de lo que ocurre en otros países, aunque los horarios sí cambian.

En conjunto, el vídeo invita a reflexionar sobre cómo los estereotipos nacen del desconocimiento y de las diferencias culturales. También nos recuerda que todos, en mayor o menor medida, tenemos ideas simplificadas sobre otros países, y que la mejor forma de romperlas es viajar, convivir y mantener una mente abierta.

¿Tú crees que es acertada la imagen que tienen en Estados Unidos sobre los españoles?