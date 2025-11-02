Fue diseñado para los viajes a la luna, y al final solo se usa en aeropuertos: el curioso vehículo viral

Si alguna vez has cogido un avión, estarás familiarizado con el proceso estándar de abordaje. Tras pasar los debidos controles a lo largo del aeropuerto y pasear al lado de todas las tiendas que existen, llega el momento en el que debes entrar el vehículo en sí. A través de un puente extensible, conectado directamente a la puerta del avión, acabas por llegar a tu sitio. Es un proceso común en todo el planeta y que rara vez nos lleva a preguntarnos si existe alguna clase de alternativa que merezca la pena considerar. Sin embargo, en los años 50, hubo un gran empuje hacia una alternativa en la que los pasajeros eran transportados en un vehículo especializado hasta el avión.

Estos PTV (Passenger Transport Vehicles) siguen en uso hoy en día, aunque son mucho más raros de ver. La mayor diferencia con bajarse y subirse a un autobús es que aquí se integra todo el proceso en la misma herramienta. Los PTV pueden elevar su altura hasta la del avión, así que sales de uno y entras de lleno en el otro. De cara a tener que hacer trasbordos en aeropuerto pueden resultar más eficaces. Sin embargo, en su momento se lanzaron a la par que el método de puentes que es predominante en la actualidad, así que fueron dados de lado rápidamente.

Sin embargo, el marketing que acompañó a los PTV es muy hijo de su tiempo e incluye una película animada promocionando sus virtudes:

En el final de la película se puede observar el mayor de los sueños respecto a los PTV: usarlos para embarcarse en cohetes espaciales de gran tamaño capaces de llevar a familias enteras a lugares más allá de la última frontera. Una idea llena de optimismo pero no muy lejana a la realidad, dado que la NASA acabó adquiriendo varios de estos vehículos tan particulares.