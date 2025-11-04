¿Es posible atascar las cañerías con semen? El demoledor cartel de la Universidad de California

Es común que en las universidades de Estados Unidos, los alumnos se hospeden en dormitorios comunitarios dentro del interior de los campus y en la Universidad de California, en Los Ángeles eso nos una excepción.

Lo que si es extraño, es el particular problema de mantenimiento que tuvieron en las duchas de los dormitorios de hombres.en todo el mundo después de que lo subiera a Twitter @traseaguigam.

"Masturbarse en las duchas es una violación de los códigos de convivencia de la Universidad de California, en Los Ángeles. Las cañerías de las duchas no están diseñadas para encargarse del semen! Las excesivas cantidades de semen en la ducha provocan miles de dólares en gastos de manutención y ellos se reflejan en el precio de los arriendos para el próximo año. Es tú dinero", decía el anuncio. "Por favor mastúrbate en tu propio cuarto", agregaba el papel que, en su momento, se transformó en viral en tiempo récord.

El problema es que el anuncio sea probablemente falso. Como explica este artículo de Slate, cada septiembre aparece esta broma por Internet. Aquí tienes un ejemplo de 2013 de la Universidad de Massachusetts:

Y también este otro de 2016 de una universidad en Carolina del Norte:

Además de que el cartel parece copiado y falso en la noticia de Slate también respondieron a la pregunta más importante que nos deja este viral: ¿Es posible atascar unas cañerías con semen?

Tras consultar con Abraham Morgentaler, profesor de urología del Harvard Medical School y director de Men's Health Boston, este les dio el mito por imposible. Morgentaler explicó a Slate que el semen no es lo suficientemente espeso como para atascar una tubería y además añadió que 20 minutos después de la eyaculación el semen se convierte en cada vez más líquido hasta que se vuelve casi acuoso.