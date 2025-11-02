¿Puedes alargar un atardecer si viajas hacia el oeste? Este youtuber lo ha comprobado

¿A quién no le gusta un buen atardecer? Desde el momento en que el Sol roza la línea del horizonte hasta que desaparece por completo y tenemos que esperarlo ya en un nuevo día, el astro central de nuestro sistema nos regala unos momentos de belleza efímeros y deslumbrantes. De algún modo esto nos detiene a respirar, disfrutar y contemplar. En su brevedad reside su interés, pero eso nos lleva inevitablemente a hacernos la misma pregunta que nos hacemos con cada momento que nos colma de felicidad: ¿puede esto durar tan solo un poco más?

Si nos ponemos a pensar un poco más a lo loco, podríamos considerar una alternativa adrenalítica: ¿y si condujéramos un coche para mantenernos siempre a la distancia adecuada del ocaso y hacer que el atardecer perdure todo lo posible? En concepto, alcanzando velocidades un poco imposibles, se podría hacer. De hecho, hay pilotos de avión que así lo atestiguan: "Este verano volé de Islandia a Chicago, saliendo alrededor de las 7:30 p. m., hora de Islandia, que es última hora de la tarde para ellos en verano, y es una experiencia alucinante ver un cielo dorado al atardecer durante más de seis horas mientras el avión compite con el sol hacia el oeste. No se puso hasta justo antes de aterrizar, alrededor de las 8:00 p. m. hora central, o alrededor de la 1 de la madrugada donde estábamos".

Con un coche, sin embargo, es más difícil. Habría que situarse al norte del planeta, cerca del eje. La luz del sol se mueve primero en una dirección y luego en otra en esa zona debido al ángulo en el que cae. Así que, en términos sencillos, podrías arrancar el coche en cuanto empieza el atardecer, conducir hasta el norte y, cuando cambie de dirección, dar media vuelta e ir hacia el sur. Como resultado podrías llegar a ver un atardecer que ronda los 91 minutos, solo que tendrías que hacerlo en marcha, a toda velocidad y sin disfrutarlo realmente. Sería, eso sí, una experiencia única.