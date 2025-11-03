Dos españolas relatan las insólitas preguntas que les hacen en Estados Unidos: "Les explota la cabeza"

Uno de los fenómenos de las redes más populares en España son los vídeos sobre cómo nos ven en diferentes países y los tópicos que existen sobre nosotros.

En anteriores ocasiones, hemos recogido las sorprendentes preguntas que le hacen a un estudiante de intercambio sobre España y en este sentido, la cuenta de TikTok @lasguiriandaluzas han expuesto las surrealistas conversaciones que han tenido con algunos de sus compañeros de universidad.

Inés y Lola, dos jóvenes de Málaga y Córdoba, estudian en la Universidad de Utica, Nueva York, y en un vídeo que se ha hecho viral han compartido lo que les dicen por ser españolas.

"El primer día me preguntan cuál es mi plato favorito y respondo en español que la tortilla de patatas y me dice una: 'Ah, ¿pero que en España no se habla inglés? ¿Entonces tú que hablas?'. Y yo, pues español", ha comentado Inés.

"A mí me preguntaron que si España estaba en Italia: 'Tú eres española de Italia, ¿no?'. Le tuve que sacar literalmente un mapa de Europa para decirle que España e Italia son dos países diferentes", ha relatado Lola, a la que también le dijeron que si su primer idioma era el portugués. "Ah, yo pensaba que en España se hablaba portugués".

"Me han preguntado que si la comida mexicana es típica española. Los tacos en concreto, que están obsesionados con ellos. También se piensan que España está en México", han contado. "Nos preguntaron que si estábamos ilusionados por Halloween porque se pensaban que en España no teníamos".

"Lo que es el tabaco de liar no saben que existe. Te preguntan que si te estás fumando un porro. Se quedan todos flipados", han asegurado, añadiendo que "les explota la cabeza" cuando les dicen que España descubrió América.

Este vídeo ha vuelto a poner en evidencia los estereotipos e ignorancia que aún existe sobre España en el extranjero, concretamente entre los jóvenes estadounidenses.