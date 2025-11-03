Aquisandrax prueba la fruta más grande del mundo pero no se atreve con la más apestosa

La influencer Sandra (@aquisandrax) ha publicado un video en el que nos presenta dos frutas el durian y la yaca, una fruta exótica muy diferente a las que solemos ver en el supermercado o la frutería. La yaca pertenece a la familia de las moráceas y es originaria de Indonesia.

En muchas ocasiones, Sandra comparte videos probando comidas poco comunes o curiosas, y esta vez no fue la excepción. "Aunque alguna vez os he enseñado una yaca más grande, lo especial de esta es que es naranja. Madre mía, ya estoy notando que huele mucho más tropical que la amarilla", comenta la joven.

Mientras la prueba, la influencer describe la explosión de sabores que ofrece esta fruta tan inusual: "Se supone que esta fruta es una mezcla de mango, piña y tutifruti. Es como crujiente y seca, súper extraña. Está buenísima, sabe a mango y a un montón de frutas tropicales juntas".

A veces, la yaca se confunde con el durian, una fruta típica del sudeste asiático conocida por su olor extremadamente fuerte. Sandra aclara la diferencia: "El famoso durian, la fruta que prohíben en los hoteles de muchos sitios por lo mal que huele. El durian huele fatal cuando lo he abierto. Por cierto, pincha muchísimo, es como una fruta que no quiere ser comida", bromea.

En los comentarios, las opiniones están divididas: algunos seguidores confiesan que les encantaría probarla, mientras que otros aseguran que no les resulta nada apetecible.

¿Y tú, de qué team eres? ¿Te atreverías a probar la yaca o el durian?