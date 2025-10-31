La surrealista bronca que vivió una influencer con una clienta por un adorno de Halloween: "Se la tuvieron que llevar a rastras"

La creadora de contenido @armandentreri, conocida por compartir en redes sociales vídeos de humor y sarcasmo y su día a día como emprendedora, ha contado en TikTok una insólita anécdota ocurrida en su tienda de Granada.

Según relata, todo comenzó cuando una señora se acercó al escaparate y le preguntó por el precio de una corona decorativa de Halloween. Armand le explicó que no estaba a la venta, ya que formaba parte de la decoración, a lo que la mujer respondió con un inesperado "¿por qué eres tan estúpida?".

La creadora intentó zanjar el momento, pero la clienta insistió, increpándola y exigiendo comprar la corona. En el vídeo, Armand confiesa que tiene "muy poca tolerancia al conflicto" y que la situación llegó a ser tan absurda que terminó riendo mientras lo contaba.

En un punto del conflicto, la señora incluso pidió hablar con su jefe, a lo que Armand respondió entre risas: "¡Pero si la tienda es mía!". Finalmente, un familiar de la mujer intervino para sacarla del local y evitar que el enfrentamiento fuera a más, no sin antes amenazar con poner una reclamación ante la Junta de Andalucía, detalle que la influencer calificó de "cómico" por lo surrealista de la escena.

Con lágrimas en los ojos, Armand ha contado que "se la tuvieron que llevar a rastras".

Sin embargo, la historia no acabó ahí, pues en otro vídeo, Armand ha asegurado que la señora ha vuelto: "Me he quedado tiesa. No podía parar de pensar: 'Not again, please'. No puedo soportar esto dos días consecutivos".

"Ha venido 'disculparse'. O sea, no me ha pedido disculpas, pero me ha traído unas piruletas del Tiger y me ha dicho que eran para endulzar mi vida", ha dicho perpleja, bromeando con que igual estaban envenenadas. "Mi estrategia ha sido fingir que no me acuerdo de quién es y darle las gracias". Tras ello, la clienta dijo: "Ayer no me porté bien. ¿Es que no te acuerdas? Soy la que te intentó comprar la corona. Estoy arrepentida de haberte hablado un poco mal".

"Yo he sufrido bullying y he descubierto que la mejor técnica es fingir que no te importa una mierda", ha señalado.

El vídeo, que ya acumula miles de reproducciones, ha generado decenas de comentarios irónicos de sus seguidores. Uno de los más populares bromea: "Cuando te dijo que quería hablar con tu jefe, deberías haber ido atrás, dibujarte un bigote y volver diciendo: 'Buenas tardes, soy el jefe, ¿en qué puedo ayudarla?'".