Todos los easter eggs de Los Simpson en la nueva temporada de Fortnite

La nueva temporada de Fortnite, inspirada en el universo de Los Simpson, está arrasando entre los jugadores y seguidores de la serie. El mapa, ambientado en la ciudad de Springfield, reproduce con gran fidelidad los escenarios más emblemáticos de la ficción, desde la casa de los Simpson hasta el bar de Moe, pasando por la tienda de cómics o la planta nuclear.

Más allá del atractivo visual, Epic Games ha escondido una gran cantidad de easter eggs —pequeños detalles o referencias ocultas— que los jugadores están descubriendo poco a poco. En la casa de los Simpson, por ejemplo, el frigorífico muestra un calendario con la fecha del 17 de diciembre de 1989, día en que se estrenó el primer episodio oficial de la serie.

En la habitación de Bart se puede encontrar un muñeco de Radioactivoman, el superhéroe favorito de Bart, mientras que en la habitación de Maggie aparecen varios peluches de Rasca y Pica, los personajes del violento programa infantil dentro de la serie. Estos mismos muñecos también pueden verse en la tienda de cómics, donde además aparece un muñeco de Poochie, el perro que fue protagonista de uno de los episodios más recordados.

La tienda del dependiente de cómics es, de hecho, uno de los lugares con más guiños. Allí encontramos una lista de personas con el acceso prohibido, donde figura el nombre de Matt Groening, el creador de Los Simpson, y una curiosa figura de Krusty el Payaso petrificado, en clara referencia a Han Solo en Star Wars.

En el bar de Moe, otro de los lugares más visitados, hay un cuadro con una foto de los Solfamidas, un grupo de personajes secundarios que también han marcado la historia de la serie.

Con esta colaboración, Epic Games ha logrado crear una experiencia inmersiva que combina nostalgia y jugabilidad, consolidando a Fortnite como uno de los juegos más innovadores en el ámbito de los cruces culturales. ¿Cuál será el siguiente?