Le regalan a una conocida Booktuber una edición especial de La Odisea y se piensa que es la novelización de la película de Christopher Nolan

Todo empieza con un gesto de lo más normal en una cuenta de libros. La creadora de contenido desenvolvió un un envío, enseñó la edición a cámara y comenzó a comentar la portada. La cuenta pertenece a @hermosbooks y cuenta con 436.000 seguidores. La tiktoker tiene una bio que deja claro a qué se dedica "aquí solo gente que lea o quiera leer" y en el video muestra una edición de 'La Odisea' entre las manos, de las bonitas, tapa dura y todo.

Al ver el libro, la creadora lo relaciona con el estreno de Christopher Nolan que lleva dos semanas arrasando en cines. La gracia reside en que 'La Odisea' es una de las historias más antiguas de la tierra escrita presuntamente por Homero en el siglo VIII antes de Cristo y lleva unos 2.800 años en circulación. La película de Nolan es la enésima adaptación de un texto que ya era antiguo cuando se inventó el papel.

Los seguidores no dejaron pasar la ocasión, y lo hicieron con más ingenio que mala fe. El comentario más aplaudido, con más de 5.200 likes, es de júliaa: "sí, homero lo ha escrito estos ultimos dias, inspirado en la película".

A partir de ahí, la sección se convirtió en un concurso. La usuario ESTHER avisaba de otra novedad editorial imperdible: "Han sacado un libro nuevo de la película de la pasión de cristo, se llama Biblia". Marcos se imaginaba la reacción del autor: "Homero acaba de pedir en el inframundo un tiempo muerto para venir aquí a hacer un tiktok de respuesta".

No todo fue guasa, eso sí. El comentario de nekoro94, con 2.700 likes, abría un debate de fondo: que alguien construya una imagen pública hablando de libros y no sepa qué es 'La Odisea' le parece "revelador", sobre todo comparado con el reconocimiento y los sueldos que reciben libreros, bibliotecarios y profesores que llevan años dedicados a la literatura.

Comentarios de hermosbooks en TikTok | TikTok/Hermosbooks

"Esto es culpa de las editoriales", comenta Eri, y apunta a algo real. El estreno de Nolan ha provocado una avalancha de reediciones del poema en cuestión de semanas, y muchas se venden explícitamente pegadas a la película.

El ejemplo más claro es la edición especial en tapa dura de Penguin Random House: su propia sinopsis comercial arranca mencionando que Nolan lleva la epopeya a la gran pantalla con Matt Damon, y solo después habla de Ulises y de Ítaca.

Si el envase de un libro de 2.800 años se diseña para parecer merchandising de un estreno de Universal, alguien va a confundirse. Ha tocado que sea en el video de una amante de la literatura y con 436.000 seguidores mirando.

El contexto ayuda a entender el tamaño del ruido. 'La Odisea' de Nolan se estrenó el 17 de julio, firmó el mejor debut mundial de la carrera del director (264,1 millones de dólares en su primer fin de semana, por delante de 'Oppenheimer' y 'El caballero oscuro: la leyenda renace') y ya superaba los 340 millones el 25 de julio. Es la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX y tiene a Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Zendaya como Atenea.