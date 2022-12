Los 22 mejores momentos de 2022 que unieron a los streamers

No hay frase más boomer que la de que 'cualquier tiempo pasado fue mejor'. Es normal que a estas alturas del año nos entre la nostalgia, y que el Rewind se estrene en solo unas horas es un buen recordatorio, pero no podemos estar de acuerdo en que no nos quedan cosas buenas por venir. Díselo al Ibai Llanos de 2019, por ejemplo.

Antes de tirar a la basura el calendario de 2022, hemos tirado de hemeroteca para ver qué cosas funcionaron como un tiro en territorio streamer, y nos han salido unas cuantas anécdotas dignas de mención. Las recordamos brevemente en este recopilatorio:

Los Squid Games

Auge absoluto de los Juegos del Calamar en formato Minecraft, con un Xokas desatado y un Ollie inmenso.

Los primeros ESLAND

Espectacular debut sobre el escenario de un Grefg que no tenía nada de verde. De hecho, estaba rojo brillante.

Premios Ídolo

Dulceida no quiso quedarse sin su particular alfombra roja en un evento donde sí o sí había que estar. Que se lo digan a Natalia Osona.

El regreso de Karmaland

Increíble hasta dónde ha llegado una saga épica en YouTube y cómo el humor blanco sigue arrasando en esa plataforma.

La batalla de Reddit

Y hablando de colores: los que predominaron en aquella batalla campal en Reddit fueron los rojigualda. Normal que los rivales del norte estuvieran escocidos... ¡hasta ayudó el ARMY de BTS!

Todos contra Borja Escalona

Los alborotadores vienen y van, pero la empanadilla del personaje de las cloacas youtuber fue tendencia por unir a toda la comunidad tuitera y streamer en un grito de 'fuera de aquí'.

La Velada del Año 2

Menudo avance respecto a la primera, y chiquito récord el de Ibai. Como para no llevarse por tercera vez el premio a mejor streamer del año en los Esports Awards.

Xokas y sus multicuentas

Si con los Squid Games tocó la gloria como subcampeón y con récord de suscripciones, los palos que le cayeron al de Lugo por Cathyvipi en realidad pueden haberle venido bien a nivel salud mental.

Khaby Lame, rey de TikTok

Bye bye Charli D'Amelio, bienvenido Khaby. Impresionante regreso del humor mudo a una cuenta de TikTok imparable.

Fail de Ringcraft

El tremendo resbalón de TheGrefg ha acabado como recordatorio de que las cosas hay que prepararlas y que hasta un fallo garrafal puede tomarse con humor.

Twitch Rivals

Las ediciones de este año trajeron el lado más competitivo de los participantes, pero aun así supieron sacar el lado buenrollero y deportivo del asunto.

Luis Enrique streamer

Récord de seguidores para un exfutbolista que llenó de ilusión los pocos directos que llegó a celebrar. Si llega a ganar el mundial, ahora mismo tendría un templo.

La ilusión de Elena Huelva

No es streamer, aunque actualiza con stories, tiktoks y algunos directos para llenar de esperanza y lucha a sus centenares de miles de seguidores.

Iker Casillas tiktoker

Acaba de debutar en Twitch, vale, pero en ningún sitio tendrá tanta carta blanca para hacer el tonto como en TikTok. Es consciente y le encanta.

London Eye

Quizá no estuvo a la altura de Marbella Vice, y ni por esas nos bajas de que fue uno de los eventos más importantes del año en series streamer.

Partidazo de youtubers

Polémicas aparte con tema de calendarios, lo de llenar estadios para ver a unos cuantos creadores de contenido corriendo detrás de un balón siempre es bien.

Mundial de youtubers

Este momento lo metemos en la lista porque nos relamemos pensando en la venganza que ya está en marcha por parte de los agraviados españoles. Telmo Trenado tiene que ser el capitán de esa revolución.

Anuncio de la Kings League

¿Cómo? ¿Otra de fútbol? Ni siquiera ha empezado oficialmente (el silbato sonará en enero de 2023) y ya hay titulares como para enterrarte en ellos.

Boda de Willyrex

Lo que Andorra ha unido de forma casual, que no lo rompa una pandemia global. Aunque se celebró con un año y pico de retraso, al menos estaba María para sujetarles los anillos.

Los streamers más seguidos (por provincia)

Una idea de nuestro compi Juan que acabó celebrada por bastantes streamers (ese Dalas ahí) y copiada por algún que otro medio sin atribuir la autoría. Eso es que era muy buena idea.

Los reportajes de Carles Tamayo

Si no gana un ESLAND a mejor cobertura informativa de 2022, es que hay tongo. Así de claro lo tienen algunos.

Pillan a Lola Lolita fumando en un bar

Nos hemos dejado nuestro favorito para el final: el hecho de que una tiktoker top se eche un piti a escondidas fue la cima de las mamarrachadas salseantes. Tanto, que lo adoramos como meme.